Зеленский присвоил звание генерала Главнокомандующему ВСУ Сырскому
Киев • УНН
Президент Украины повысил звание Главнокомандующего ВСУ Сырского до генерала. Также присвоены новые звания начальнику Генштаба Баргилевичу и командующему объединенных сил Гнатову.
Президент Украины Владимир Зеленский указом присвоил воинское звание генерала Главнокомандующему ВСУ генерал-полковнику Александру Сырскому, пишет УНН со ссылкой на президентский указ №580/2024 от 23 августа.
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«Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру Станиславовичу - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины», - говорится в тексте указа.
Также указом №581/2024 от 23 августа Президент присвоил воинское звание генерал-лейтенанта начальнику Генштаба ВСУ генерал-майору Анатолию Баргилевичу. А также - воинское звание генерал-майора командующему объединенных сил ВСУ бригадному генералу Андрею Гнатову указом №582/2024 от 23 августа.
Президент України присвоїв начальнику Центру спецоперацій "А" СБУ звання генерал-майора23 июня 2024, 14:14 • 100918 просмотров