Зеленський присвоїв звання генерала Головнокомандувачу ЗСУ Сирському
Київ • УНН
Президент України підвищив звання Головнокомандувача ЗСУ Сирського до генерала. Також присвоєно нові звання начальнику Генштабу Баргилевичу та командувачу об'єднаних сил Гнатову.
Президент України Володимир Зеленський указом присвоїв військове звання генерала Головнокомандувачу ЗСУ генерал-полковнику Олександру Сирському, пише УНН з посиланням на президентський указ №580/2024 від 23 серпня.
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"Присвоїти військове звання генерала генерал-полковнику Сирському Олександру Станіславовичу - Головнокомандувачу Збройних Сил України", - ідеться у тексті указу.
Також указом №581/2024 від 23 серпня Президент присвоїв військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генштабу ЗСУ генерал-майору Анатолію Баргилевичу. А також - військове звання генерал-майора командувачу об'єднаних сил ЗСУ бригадному генералу Андрію Гнатову указом №582/2024 від 23 серпня.
Президент України присвоїв начальнику Центру спецоперацій «А» СБУ звання генерал-майора23.06.24, 17:14 • 101133 перегляди