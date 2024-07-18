Зеленский прибыл в Британию: анонсировал участие в саммите, встречи с королем и новым премьером и новые соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества, двусторонних встреч и подписания новых соглашений по безопасности, пишет УНН.

Страны европейского пространства в четвертый раз собираются на саммит Европейского политического сообщества обсудить общие темы и вызовы. Я прибыл в Великобританию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, подписания новых соглашений по безопасности - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, отдельная программа - по отношениям Украины с Великобританией. "Встречусь с Его Величеством Королем Чарльзом III, Премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний", - указал Зеленский.

Президент анонсировал подписание межправительственного соглашения о поддержке украинского ОПК, обсуждение будущего оборонного сотрудничества и расширение наших возможностей защиты.

"С первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решимости по поддержке Украины. Именно такая решимость нужна, чтобы остановить российский террор", - подчеркнул Зеленский.

На обнародованных Президентом фото виден новый посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, ранее бывший Главнокомандующим ВСУ.

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