Зеленский прибыл в Британию: анонсировал участие в саммите, встречи с королем и новым премьером и новые соглашения по безопасности
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Он проведет двусторонние встречи и подпишет новые соглашения по безопасности, а также ожидается соглашение о поддержке украинского ОПК.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества, двусторонних встреч и подписания новых соглашений по безопасности, пишет УНН.
Страны европейского пространства в четвертый раз собираются на саммит Европейского политического сообщества обсудить общие темы и вызовы. Я прибыл в Великобританию для участия в саммите, двусторонних встреч с партнерами, подписания новых соглашений по безопасности
По его словам, отдельная программа - по отношениям Украины с Великобританией. "Встречусь с Его Величеством Королем Чарльзом III, Премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний", - указал Зеленский.
Президент анонсировал подписание межправительственного соглашения о поддержке украинского ОПК, обсуждение будущего оборонного сотрудничества и расширение наших возможностей защиты.
"С первых дней полномасштабного вторжения Великобритания была на шаг впереди в решимости по поддержке Украины. Именно такая решимость нужна, чтобы остановить российский террор", - подчеркнул Зеленский.
На обнародованных Президентом фото виден новый посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, ранее бывший Главнокомандующим ВСУ.
Зеленский поздравил Стармера с назначением на должность премьер-министра Британии5 июля 2024, 19:47 • 64525 просмотров