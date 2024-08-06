Зеленский подписал закон об организации работы судов
Киев • УНН
Президент Украины подписал закон, регулирующий работу судов при отсутствии судей. Закон устанавливает порядок назначения временно исполняющего обязанности руководителя аппарата суда и будет способствовать эффективному функционированию судебной системы.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об организации работы судов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ВР.
06.08.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины
Закон позволит урегулировать некоторые вопросы организации работы судов и создаст надлежащие условия для их функционирования.
Основные положения:
- устанавливается порядок назначения временно исполняющего обязанности руководителя аппарата суда, в случае отсутствия судей, осуществляющих правосудие;
- на него будут возлагаться полномочия председателя суда во взаимоотношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
- Акт будет способствовать более эффективному функционированию судов и обеспечению их бесперебойной работы, в частности, в ситуациях, когда временно отсутствуют судьи, осуществляющие правосудие.
Закон будет опубликован в официальном печатном издании Верховной Рады Украины "Голос Украины"
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