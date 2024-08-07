Зеленский подписал закон о стратегических основах интегрированного управления госграницей

Во вторник, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленскьий подписал закон о относительно стратегических основ интегрированного управления государственной границей Украины (№3858-ІХ). Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта в парламенте.

Детали

06.08.2024 Возвращено с подписью от Президента Украины - говорится в статусе законопроекта.

В документе указано, что закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.

Дополнение

Отмечается, что документ приближает систему охраны защиты государственной границы Украины к европейским стандартам.

В частности, после вступления в силу будет предусмотрена также разработка отдельной стратегии интегрированного управления государственными границами.

Также согласно пояснительной записке документом предлагается внести изменения в Закон Украины "О национальной безопасности Украины" которыми предусмотреть:

определение термина "Стратегия интегрированного управления границами";

внесение Стратегии интегрированного управления границами в перечень документов долгосрочного планирования в сферах национальной безопасности и обороны;

нормативное урегулирование основных принципов разработки и принятия



Стратегии интегрированного управления границами в Украине.



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