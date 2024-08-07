Зеленский подписал закон о стратегических основах интегрированного управления госграницей
Киев • УНН
Президент Украины подписал закон о стратегических основах интегрированного управления государственной границей. Документ приближает систему охраны границы к европейским стандартам и предусматривает разработку отдельной стратегии.
Во вторник, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленскьий подписал закон о относительно стратегических основ интегрированного управления государственной границей Украины (№3858-ІХ). Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта в парламенте.
Детали
06.08.2024 Возвращено с подписью от Президента Украины
В документе указано, что закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.
Дополнение
Отмечается, что документ приближает систему охраны защиты государственной границы Украины к европейским стандартам.
В частности, после вступления в силу будет предусмотрена также разработка отдельной стратегии интегрированного управления государственными границами.
Также согласно пояснительной записке документом предлагается внести изменения в Закон Украины "О национальной безопасности Украины" которыми предусмотреть:
- определение термина "Стратегия интегрированного управления границами";
- внесение Стратегии интегрированного управления границами в перечень документов долгосрочного планирования в сферах национальной безопасности и обороны;
- нормативное урегулирование основных принципов разработки и принятия
- Стратегии интегрированного управления границами в Украине.
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