Зеленский подписал указ о стратегии ветеранской политики в Украине: о чем идет речь

В четверг, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о неотложных мерах по поддержке ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших ветеранов войны, членов семей погибших бойцов ВСУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОПУ.

Детали

Документ призван усовершенствовать систему правовых и социальных гарантий защиты ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Также ожидается, что это поможет обеспечить эффективную общественную и экономическую реинтеграцию военнослужащих во время их перехода от военной службы к гражданской жизни, поддержки членов их семей.

Согласно документу Кабинет министров Украины должен:

1) безотлагательно утвердить:

стратегию ветеранской политики на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации;

стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года и план мероприятий по ее реализации;



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2) принять меры по функционированию ветеранских пространств, обеспечение их территориальной доступности с целью эффективной реинтеграции ветеранов войны в гражданскую жизнь, организации их комплексной реабилитации и адаптации, формирования, укрепления жизнестойкости, предоставления информационно-консультативной, правовой поддержки ветеранам войны, членам их семей, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, предусмотрев, в частности, меры по:

совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности ветеранских пространств с учетом лучшего опыта существующих ветеранских пространств, в том числе функционирования групп самопомощи, и обеспечение надлежащего финансирования их деятельности;

содействие взаимодействию ветеранских пространств с субъектами предоставления социальных, медицинских, образовательных и других услуг с целью распространения действенных практик по психосоциальной поддержке ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, в том числе с центрами жизнестойкости, центрами психического здоровья учреждений здравоохранения и другими поставщиками услуг по психическому здоровью, действующих в рамках реализации Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как? »;



реализации программ подготовки для работников ветеранских пространств, которые включают, в частности, навыки поддержки психического здоровья, работы с лицами, имеющими боевой / травматический опыт, создание условий для профессионального развития работников ветеранских пространств;



внедрение эффективных механизмов работы по профессиональной ориентации ветеранов войны и обеспечение прохождения ими подготовки (переподготовки) в соответствии с актуальными требованиями профессиональных компетентностей, профессиональных стандартов;



анализа рынка труда для прогнозирования потребностей в кадрах по профессиям и специальностям на региональном уровне;



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Также Кабмину поручили безотлагательно проработать вопрос о создании консультативно-аналитического центра "Единая ветеранская линия" для обеспечения предоставления ветеранам войны, членам их семей, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины информационно-консультативной поддержки, а также проведения мониторинга, анализа и комплексной оценки потребностей указанных лиц.

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Кроме того, своим Указом глава государства постановил Областным, Киевской городской государственным администрациям при участии органов местного самоуправления принимать меры, направленные на всестороннюю поддержку ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, обеспечение действенной общественной и экономической реинтеграции военнослужащих, в том числе лиц с инвалидностью из их числа, во время их перехода от военной службы к гражданской жизни, поддержки членов и

образования и эффективного функционирования ветеранских пространств, центров жизнестойкости, центров психического здоровья учреждений здравоохранения, обеспечения предоставления ими качественных услуг, доступных сервисов и надлежащей поддержки ветеранам войны, членам их семей, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

содействие функционированию на базе ветеранских пространств групп самопомощи (групп «равный - равному») ветеранов войны, членов их семей, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, в том числе для предупреждения / преодоления негативных последствий войны;



мониторинга региональных рынков труда и содействия занятости, реализации возможностей ветеранов войны, в частности их творческого потенциала, и активной вовлеченности в жизнь территориальной общины;



повышение коммуникации и взаимодействия в громаде с ветеранами войны, членами их семей, членами семей погибших (умерших) ветеранов войны, членами семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, создание безбарьерного пространства, улучшение их жизненного благосостояния;



проявление уважения к подвигам и победам ветеранов войны, чествование памяти погибших (умерших) ветеранов войны, погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.



Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования - говорится в документе.

Напомним

Правительство приняло постановление, которое дает старт внедрению специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц при переходе от военной службы к гражданской жизни. Планируется, что первые специалисты начнут работу осенью.