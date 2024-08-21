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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием - нардеп

Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием - нардеп

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 11:29  •  6939 просмотра

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Государство должно не только делегировать полномочия по ветеранской политике органам местной власти, но и подкреплять это финансированием, считает нардеп.

В ветеранской политике в Украине есть определенные недостатки из-за того, что органам местной власти не хватает средств, чтобы предоставлять участникам боевых действий ту помощь, которую им гарантирует государство. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в комментарии УНН.

По словам народного депутата, Украина изучает опыт других стран по этому направлению. Но основная проблема, по его мнению, заключается в распылении полномочий.

"Действительно, государство оказалось не готовым, и есть на это ряд объективных причин. Потому что количество ветеранов растет, сейчас их уже более двух миллионов, будет еще больше... Мы изучаем опыт США, Израиля, но однозначно должны наработать свой путь. На сегодня реальной нет даже государственной политики. То, что сегодня проводится, - это принятие законопроектов, усовершенствование базы. Например, система помощников ветеранов так и не заработала, несмотря на обещания Минветеранов и Кабмина.

Есть раздробление функций. Часть их выполняет Минсоцполитики, часть - Минветеранов. Нужно это объединить, чтобы Минветеранов имело больше полномочий, особенно что касается защиты ветеранов на местах. Потому что когда участник боевых действий возвращается в объединенную громаду, а там государство делегировало полномочия, а не дало денег, тогда в зависимости от громады идет помощь: по жилью, по трудоустройству и тому подобное. Поэтому все это должны быть государственные гарантии, которые спускаются сверху вниз вместе с финансированием", - рассказал Михаил Цимбалюк.

Представитель профильного комитета добавил, что средств, которые государство выделяет на решение жилищных проблем ветеранов, недостаточно. В то же время, практически решен вопрос протезирования для лиц с инвалидностью.

"По жилью часть средств уже в этом году выделили - 5,7 миллиардов гривен - для приобретения или на компенсацию. Это значительно меньше, чем нужно. Что касается протезирования, как по мне, государство почти решило этот вопрос. До двух миллионов гривен выделяет каждому на протезирование. Есть уже широкий спектр рынка предоставления этих услуг, в том числе иностранных. Но важно, чтобы государство создавало условия, чтобы здесь изготовлялись протезы, потому что это большинство из них высокотехнологичные изделия, которые потом требуют обслуживания, и обслуживания здесь, на территории Украины. Но еще раз подчеркну - это объективный вопрос, потому что такого количества ветеранов никогда не было", - отметил Михаил Цимбалюк.

Дополнительно

Накануне открытия в Броварской громаде ветеранского хаба мэр Броваров Мэр Игорь Сапожко рассказал, что у городского совета есть четкое понимание того, что ветеранская политика - это, фактически, ключевое направление его деятельности.

"Сейчас в нашей громаде насчитывается до двух тысяч ветеранов, из них 278 - это лица с инвалидностью. И как бы мы того не хотели, пока будет продолжаться война, количество этих людей, к сожалению, будет расти. Им нужна психологическая и физическая реабилитация, кому-то надо помочь с работой, жильем. Мы ежедневно сталкиваемся с этими вопросами здесь, на месте. И, конечно, чтобы их решать, нужно, чтобы работали соответствующие государственные программы и было надлежащее финансирование. Мы со своей стороны тоже выделяем определенные средства на поддержку ветеранов, упрощаем процедуры решения насущных вопросов. Ведь эти люди с оружием в руках защищали нашу землю, и им надо отдать должное уважение", - отметил Сапожко.

Є велика потреба в фізичній реабілітації - у Броварській міськраді розповіли про основні проблеми, з якими стикаються ветерани російсько-української війни19 августа 2024, 14:00 • 113052 просмотра

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