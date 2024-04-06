Зеленский: Парламент проголосует за изменения в закон о мобилизации в ближайшие недели

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в ближайшее время парламент проголосует за законопроект об изменениях законодательства о мобилизации. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Сейчас есть в парламенте, вы знаете разгладят в парламенте изменения в соответствующее действующее законодательство о мобилизации. Думаю, что в ближайшие недели парламент проголосует - заявил Владимир Зеленский.

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Относительно мобилизации 300 тысяч человек в РФ глава государства отметил, что "не факт, что это конечное количество военных, которых они мобилизуют":

По нашей информации - до 1 июня они должны быть готовы, мобилизовать 300 тысяч. А потом подготовка - она в России очень короткая, мы это видим на фронте. И, я думаю, им понадобится где-то месяц, чтобы иметь такой объем людей. Но так как с дисциплиной у них не очень, может, они и не успеют до 1 числа мобилизовать 300 тысяч, но мы должны быть готовы - рассказал глава государства.

Напомним,

Центр противодействия дезинформации заявил, что российские пропагандисты распространяют манипулятивные видеоролики с целью дискредитации процесса мобилизации в Украине и подрыва доверия к ее Вооруженным силам.