Демобилизация, отпуска и закон о мобилизации: Зеленский сделал ряд заявлений

Что происходит с законом о мобилизации и планирует ли Генштаб увеличить интенсивность мобилизации - на эти вопросы ответил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde, пишет УНН.

Детали

Зеленский заявил, что мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев.

Относительно закона о мобилизации то, по его словам когда в стране война, нужно применять более практические детали.

"Изменения в закон о мобилизации относительно некоторых практических шагов, находятся в парламенте. Они прошли первое чтение, но есть дебаты у парламентариев, они спорят: когда можно увольнять ребят, когда нельзя, кого из них можно, какие группы лиц и т.д.", - сказал президент.

Он говорит, что в военное время в обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. Поэтому возникают различные вопросы относительно ротаций и отпусков.

"Военные хотят ответа, что можно усовершенствовать, а парламентарии хотят увидеть, какие будут последствия для тех или иных слоев общества", - добавил Зеленский.

Президент добавил, что вопрос мобилизации полностью принадлежит Парламенту и до тех пор, пока эти дебаты не завершатся в комитетах, голосование не состоится. Важно уточнить, что эти дебаты не влияют на процесс демобилизации.

Относительно увеличения интенсивности мобилизации он сказал, что есть очередные мобилизационные шаги, предусмотренные Генштабом Украины. Соответствующая статистика есть в Генштабе, и она соответствует плановой динамике.

Напомним

Зеленский считает, что путин может начать наземную операцию в неядерных странах, таких как Молдова или страны Балтии, чтобы дестабилизировать их и усилить свои позиции на переговорах.