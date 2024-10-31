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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский определился, кто будет послом Украины в Южной Корее

Зеленский определился, кто будет послом Украины в Южной Корее

Киев  •  УНН

16:53 • 4187 просмотра

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Президент Украины определился с кандидатурой посла в Южной Корее, но пока не разглашает детали. Зеленский ожидает визита южнокорейской делегации для обсуждения военного сотрудничества и обмена разведданными.

Президент Владимир Зеленский уже определился, кого назначит послом Украины в Южной Корее. Однако пока не готов озвучить, кто это будет. Об этом он заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.

На вопрос, кто будет послом Украины в Южной Корее, Зеленский ответил: "Я пока не готов сказать кто это будет, я уже решил кого я отправлю. Очень надеюсь, что нашу группу сможет увидеть руководство вашего государства. Но это будет после встречи наших команд в Украине. Я думаю, что после этой встречи мы подготовим подробную адженду для руководства Южной Кореи". 

Также Зеленский рассказал об основной цели, темы переговоров между делегациями в Украине.  

"Чем мы можем друг другу помочь. Мы точно знаем, что нам нужно от Южной Кореи. Мы точно хотели бы на это рассчитывать, прежде всего - это защита. Это ПВО, мы не успеваем построить полностью противовоздушный щит против россии. У нас большая территория, а у россии много ракет. Также обмен разведданными. Я думаю, что это очень важно обеим странам, чтобы наши разведки работали", - сказал Зеленский. 

Дополнение 

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что южнокорейская делегация посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке северокорейских войск в россию и обсудить меры сотрудничества. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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