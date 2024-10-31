Зеленский определился, кто будет послом Украины в Южной Корее

Президент Владимир Зеленский уже определился, кого назначит послом Украины в Южной Корее. Однако пока не готов озвучить, кто это будет. Об этом он заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает УНН.

На вопрос, кто будет послом Украины в Южной Корее, Зеленский ответил: "Я пока не готов сказать кто это будет, я уже решил кого я отправлю. Очень надеюсь, что нашу группу сможет увидеть руководство вашего государства. Но это будет после встречи наших команд в Украине. Я думаю, что после этой встречи мы подготовим подробную адженду для руководства Южной Кореи".

Также Зеленский рассказал об основной цели, темы переговоров между делегациями в Украине.

"Чем мы можем друг другу помочь. Мы точно знаем, что нам нужно от Южной Кореи. Мы точно хотели бы на это рассчитывать, прежде всего - это защита. Это ПВО, мы не успеваем построить полностью противовоздушный щит против россии. У нас большая территория, а у россии много ракет. Также обмен разведданными. Я думаю, что это очень важно обеим странам, чтобы наши разведки работали", - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что южнокорейская делегация посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке северокорейских войск в россию и обсудить меры сотрудничества.