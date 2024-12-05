Зеленский обсудил с новым генсеком НАТО будущее Украины в Альянсе
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте о приглашении в Альянс и усилении военной поддержки. Стороны обсудили координацию позиций для достижения справедливого мира.
Президент Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Во время диалога Зеленский отметил важность приглашения Украины в Альянс и обеспечения своевременного усиления боевых бригад боеприпасами и военной техникой, передает УНН.
Провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за проведение заседания Совета Украина – НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел. Я отметил важность приглашения Украины в НАТО и обеспечения своевременного усиления наших боевых бригад боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также необходимость укрепления обороны Украины в зимний период против российского воздушного террора
Зеленский заявил, что они координируют позиции для приближения справедливого и стабильного мира.
Мы координируем наши позиции для приближения справедливого и стабильного мира, ведь поддержка Украины имеет решающее значение не только для нашей страны, но и для всех партнеров в Европе, поскольку безопасность одного является основой безопасности всех
Дополнение
Генсек НАТО Марк Рютте по итогам второго дня встреч министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, заявлял, что перед возможными переговоры по завершению войны в Украине НАТО планирует привести Киев в более сильную позицию. На самих переговорах Украина будет лидером, но в то же время будут и другие участники.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительства некоторых стран НАТО начали рассматривать различные сценарии прекращения войны России против Украины.