В рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе, сообщили в пресс-службе Офиса главы государства в воскресенье вечером, передает УНН.

Детали

Во время совещания говорили о подготовке к отопительному сезону, защите объектов энергетики и подключении плавучих электростанций рассказал начальник Одесской ОГА Олег Кипер. Он также доложил о строительстве фортификационных сооружений в регионе.

Во время совещания также обсудили компенсации людям за разрушенное жилье, работу портовой инфраструктуры и функционирование зернового коридора.

Кроме того, Зеленский заслушал доклады об оперативной и криминогенной обстановке. Начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы Юрий Петрив рассказал о ситуации на государственной границе в Одесской области.

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