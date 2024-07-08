Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание в Одесской области, где обсудил вопросы безопасности, подготовки к отопительному сезону, защиты энергетических объектов, плавучих электростанций, фортификационных сооружений, компенсации за разрушенное жилье, портовой инфраструктуры, зернового коридора и ситуации на границе.
В рамках рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в регионе, сообщили в пресс-службе Офиса главы государства в воскресенье вечером, передает УНН.
Детали
Во время совещания говорили о подготовке к отопительному сезону, защите объектов энергетики и подключении плавучих электростанций рассказал начальник Одесской ОГА Олег Кипер. Он также доложил о строительстве фортификационных сооружений в регионе.
Во время совещания также обсудили компенсации людям за разрушенное жилье, работу портовой инфраструктуры и функционирование зернового коридора.
Кроме того, Зеленский заслушал доклады об оперативной и криминогенной обстановке. Начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы Юрий Петрив рассказал о ситуации на государственной границе в Одесской области.
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