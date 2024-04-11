Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

Закон о мобилизации, который был принят сегодня, поможет военному руководству. Также там есть важные вопросы по поддержке войска. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Что касается закона, или одного из законов об изменениях в мобилизации, того что было проголосовано сегодня утром. На запрос наших военного руководства есть некоторые изменения в мобилизации - сказал Зеленский.

По его словам, согласно этому закону о мобилизации есть усиление контроля в отношении уклонистов.

Но хочу сказать, что любой человек, который и без этого закона нарушал закон мобилизации, был мобилизационного возраста, был уклонистом и так нарушал то, или иное законодательство. Здесь зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству. Там вопрос не только по мобилизации людей, там важные вопросы по поддержке войска, которое постоянно на фронте: отпуска, улучшение ротации и тому подобное , - отметил Зеленский.

Дополнение

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о мобилизации №10449.

За законопроект о мобилизации проголосовало 283 народных депутатов. Перед этим при рассмотрении поправок к законопроекту нардепы окончательно убрали положение о демобилизации военнослужащих.

В результате принятия законопроекта №10449 автоматически дано поручение Кабмину разработать законопроект о демобилизации военнослужащих.

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что на разработку отдельного законопроекта о демобилизации заложено до восьми месяцев согласно поручению комитета ВР по вопросам национальной безопасности.