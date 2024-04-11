Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

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"Сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть": что говорят авторы о новом сериале Fallout
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Пять человек погибли в результате российского ракетного удара по Одесской области. Завтра в регионе объявлен день траура.
Дуда пожелал Зеленскому прибыть на следующий саммит Триморья в костюме, который будет символизировать окончание войны
Президент Польши Анджей Дуда пожелал Президенту Украины Владимиру Зеленскому прибыть на саммит Инициативы трех морей в 2025 году в Польше в костюме, символизирующем окончание войны в Украине.
Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в Саммите мира
Президент Зеленский пригласил партнеров по инициативе Триморья принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира в Швейцарии и объединить усилия для привлечения других лидеров к саммиту, направленному на объединение мирового большинства ради справедливого мира.