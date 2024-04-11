Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  84754 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  92508 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  114515 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  146390 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137929 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133451 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117246 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100023 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115941 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115642 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Новости по теме
Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

  •  2404 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Греции привлечение стран Глобального Юга к Саммиту мира

Зеленский обсудил с премьером Греции привлечение стран Глобального Юга к Саммиту мира

  •  2914 просмотра
Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

  •  3099 просмотра
Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв

Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв

  •  3858 просмотра
На фоне массированной атаки на энергоинфраструктуру: "Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить потребление электроэнергии

На фоне массированной атаки на энергоинфраструктуру: "Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить потребление электроэнергии

  •  5721 просмотра
"Сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть": что говорят авторы о новом сериале Fallout

"Сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть": что говорят авторы о новом сериале Fallout

  •  4068 просмотра
Есть информация от ГУР о планах путина, критически важно, чтобы партнеры выполнили обещанное - Зеленский

Есть информация от ГУР о планах путина, критически важно, чтобы партнеры выполнили обещанное - Зеленский

  •  6900 просмотра
Завтра в Одесской области объявлен день траура

Завтра в Одесской области объявлен день траура

  •  7404 просмотра
Дуда пожелал Зеленскому прибыть на следующий саммит Триморья в костюме, который будет символизировать окончание войны

Дуда пожелал Зеленскому прибыть на следующий саммит Триморья в костюме, который будет символизировать окончание войны

  •  7221 просмотра
Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в Саммите мира

Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в Саммите мира

  •  6608 просмотра

Популярные

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  132359 просмотра
Зеленский прибыл в Литву: анонсировал подписание нового соглашения по безопасности

Зеленский прибыл в Литву: анонсировал подписание нового соглашения по безопасности

  •  103525 просмотра
ВР приняла законопроект о мобилизации

ВР приняла законопроект о мобилизации

  •  102087 просмотра
Обзор лучших рюкзаков для разных нужд: путешествия, учебы и работы

Обзор лучших рюкзаков для разных нужд: путешествия, учебы и работы

  •  100477 просмотра
ВР продолжила рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации и убрала положение о демобилизации

ВР продолжила рассмотрение правок к законопроекту о мобилизации и убрала положение о демобилизации

  •  64811 просмотра

Публикации

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  132359 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

  •  157281 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  166368 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  208823 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  426444 просмотра

Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

Закон о мобилизации поможет военному руководству усилить контроль за уклонистами, ввести изменения по поддержке войск на фронте путем предоставления отпусков и улучшения ротации.

Война •   •  2404 просмотра
Зеленский о законе о мобилизации: там есть изменения, которые помогут военному руководству

Зеленский обсудил с премьером Греции привлечение стран Глобального Юга к Саммиту мира

Во время своего визита в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Греции Мицотакисом. Стороны обсудили предварительные договоренности и привлечение других стран к Саммиту мира в Швейцарии.

политика •   •  2914 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Греции привлечение стран Глобального Юга к Саммиту мира

Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

6 и 30 мая 2024 года на сцене Киевской оперы. Пластический спектакль от INSHA DANCE COMPANY - о несокрушимых украинцах. "Дорога домой начинается в тот момент, когда мы с него уезжаем..."

Культура •   •  3099 просмотра
Танцевальный спектакль "Д.И.М." о вынужденной миграции и доме внутри каждого человека возвращается на киевскую сцену

Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв

Российские оккупанты выпустили 7 залпов из тяжелой артиллерии по Марганцу Днепропетровской области, но обошлось без жертв.

Война •   •  3858 просмотра
Днепропетровщина: россияне обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии, без жертв

На фоне массированной атаки на энергоинфраструктуру: "Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить потребление электроэнергии

В связи со значительными убытками, вызванными последней российской атакой на украинские электростанции, Укрэнерго призвало украинцев уменьшить вечернее потребление электроэнергии с 19:00 до 22:00, чтобы сохранить баланс между производством и потреблением электроэнергии.

Общество •   •  5721 просмотра
На фоне массированной атаки на энергоинфраструктуру: "Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить потребление электроэнергии

"Сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть": что говорят авторы о новом сериале Fallout

Новый сериал Fallout на Prime Video, основанный на популярной игровой франшизе, призван оживить постапокалиптический мир с помощью сочетания мрачного юмора и серьезного повествования, создавая место, которое зрители захотят посетить.

Культура •   •  4068 просмотра
"Сделать апокалипсис местом, куда все хотели бы попасть": что говорят авторы о новом сериале Fallout

Есть информация от ГУР о планах путина, критически важно, чтобы партнеры выполнили обещанное - Зеленский

Президент Зеленский отметил критическую важность выполнения партнерами обещаний по поставкам Украине оружия, боеприпасов и заключения соглашений о совместном производстве для противодействия планам россии.

Война •   •  6900 просмотра
Есть информация от ГУР о планах путина, критически важно, чтобы партнеры выполнили обещанное - Зеленский

Завтра в Одесской области объявлен день траура

Пять человек погибли в результате российского ракетного удара по Одесской области. Завтра в регионе объявлен день траура.

Общество •   •  7404 просмотра
Завтра в Одесской области объявлен день траура

Дуда пожелал Зеленскому прибыть на следующий саммит Триморья в костюме, который будет символизировать окончание войны

Президент Польши Анджей Дуда пожелал Президенту Украины Владимиру Зеленскому прибыть на саммит Инициативы трех морей в 2025 году в Польше в костюме, символизирующем окончание войны в Украине.

Война •   •  7221 просмотра
Дуда пожелал Зеленскому прибыть на следующий саммит Триморья в костюме, который будет символизировать окончание войны

Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в Саммите мира

Президент Зеленский пригласил партнеров по инициативе Триморья принять участие в первом инаугурационном Глобальном саммите мира в Швейцарии и объединить усилия для привлечения других лидеров к саммиту, направленному на объединение мирового большинства ради справедливого мира.

Война •   •  6608 просмотра
Зеленский пригласил партнеров из Триморья принять участие в Саммите мира