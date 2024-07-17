Президент Украины Владимир Зеленский в десятую годовщину катастрофы самолета MH17 заявил, что российская ответственность за это - неизбежна и каждый, кто виновен в этом и других российских преступлениях войны, однозначно услышит заслуженный приговор, передает УНН.

Детали

Прошло уже 10 лет с того дня, когда российские убийцы уничтожили возле Украины пассажирский самолет MH17. Весь мир тогда увидел, кто пришел с войны против Украины и что российское зло является угрозой не только для нас. 298 человек были убиты, и среди них - 80 детей. Граждане десятка государств из разных частей мира. Российская ответственность за это - неизбежна. И каждый, кто виновен в этом и других российских преступлениях войны, однозначно услышит заслуженный приговор - написал Зеленский.

Напомним,

17 июля 2014 года в небе над Донбассом, где на тот момент уже шли боевые действия между сепаратистами, которых поддерживает РФ, и защитниками Украины, ракета попала в «Боинг», следовавший рейсом MH17. Никто из 298 человек на борту не выжил. В ноябре 2022 года суд в Гааге приговорил граждан рф Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко - к пожизненному заключению за их роль в катастрофе малайзийского Boeing 777.

Евросоюз опубликовал заявление, в котором призвал рф взять ответственность и сотрудничать в отправлении правосудия.