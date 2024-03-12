Зеленский о изменении позиции Макрона: "Он понял, что путин обманул его лично"

Президент Владимир Зеленский считает, что французский лидер Эммануэль Макрон изменил свою позицию и начал говорить о "непременном поражении" России из-за того, что больше не доверяет российскому диктатору владимиру путину. Об этом глава государства сказал в интервью Le Monde и BFMTV, опубликованном 11 марта, пишет УНН.

Я думаю, он понял, что путин обманул его лично. путин дал слово некоторым лидерам, что масштабного вторжения не будет, всего за несколько дней до этого. Вот почему Макрон больше не доверяет путину - заявил Президент.

По его словам, это заняло некоторое время, но результат очевиден.

"Есть еще одна причина, и я не думаю, что Макрон будет возражать, если я ее озвучу. Вчера (в воскресенье, 10 марта - ред.) во время нашего разговора я поблагодарил его за то, что он так много времени уделяет Украине. Он ответил: "Конечно, но я хочу, чтобы вы знали, что я делаю это ради Франции". Он прекрасно понимает, что, защищая Украину, он защищает Европу - и Францию. Думаю, он это понял", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Макрон во время встречи с лидерами основных политических партий страны объяснил, что для поддержки Францией Украины "нет ограничений", "нет красных линий".