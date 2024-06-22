Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Нидерландах Александра Карасевича постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), о чем говорится в указе №369/2024 от 21 июня, пишет УНН.

Детали

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды Карасевича Александра Александровича постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - указано в тексте указа.

Напомним

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Карасевича послом Украины в Королевстве Нидерланды в мае 2023 года.