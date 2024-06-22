Зеленський призначив постпреда України при ОЗХЗ
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Нідерландах Олександра Карасевича постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї.
Президент України Володимир Зеленський призначив посла в Нідерландах Олександра Карасевича постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), про що йдеться в указі №369/2024 від 21 червня, пише УНН.
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"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди Карасевича Олександра Олександровича постійним представником України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом", - вказано у тексті указу.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Карасевича послом України в Королівстві Нідерланди у травні 2023 року.