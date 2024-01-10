Зеленский и Шимоните обсудили оборонное сотрудничество
Киев • УНН
Зеленский и премьер-министр Литвы Шимоните обсудили сотрудничество в области обороны, энергетики и инфраструктуры; Зеленский поблагодарил Литву за поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. О том как прошла эта встреча рассказали в пресс-службе украинского главы государства, передает УНН.
Обсудили оборонное сотрудничество между нашими государствами, совместные проекты в энергетической сфере, совместные инфраструктурные проекты. Спасибо за помощь Украине со стороны правительства Литвы! Для нас это очень важно.
Детали
Встреча с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните состоялась в рамках официального визита в Литовскую Республику Президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что Владимир Зеленский и Ингрида Шимоните обсудили оборонное сотрудничество между государствами, а также совместные проекты в энергетической и инфраструктурной сферах.
Стороны отметили важность разблокирования бюджетной поддержки для Украины от Европейского Союза размером 50 млрд евро на четыре года в рамках программы Ukraine Facility.
Зеленский и Шимоните обсудили оборонное сотрудничество
Зеленский и премьер-министр Литвы Шимоните обсудили сотрудничество в области обороны, энергетики и инфраструктуры; Зеленский поблагодарил Литву за поддержку.
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