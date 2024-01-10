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Зеленский и Шимоните обсудили оборонное сотрудничество

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 19:43  •  14099 просмотра

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Зеленский и премьер-министр Литвы Шимоните обсудили сотрудничество в области обороны, энергетики и инфраструктуры; Зеленский поблагодарил Литву за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вильнюсе с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. О том как прошла эта встреча рассказали в пресс-службе украинского главы государства, передает УНН.

Обсудили оборонное сотрудничество между нашими государствами, совместные проекты в энергетической сфере, совместные инфраструктурные проекты. Спасибо за помощь Украине со стороны правительства Литвы! Для нас это очень важно.

- сообщил Зеленский в своем телеграмм.

Детали

Встреча с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните состоялась в рамках официального визита в Литовскую Республику Президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что Владимир Зеленский и Ингрида Шимоните обсудили оборонное сотрудничество между государствами, а также совместные проекты в энергетической и инфраструктурной сферах.

Стороны отметили важность разблокирования бюджетной поддержки для Украины от Европейского Союза размером 50 млрд евро на четыре года в рамках программы Ukraine Facility.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Зеленський і Шимоніте обговорили оборонну співпрацю
Zelenskyy and Šimonite discuss defense cooperation
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Зеленский и Шимоните обсудили оборонное сотрудничество

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