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Зеленський і Шимоніте обговорили оборонну співпрацю

Зеленський і Шимоніте обговорили оборонну співпрацю

Київ • УНН

 • 24822 перегляди

Зеленський і прем'єр-міністр Литви Шимоніте обговорили співпрацю в галузі оборони, енергетики та інфраструктури; Зеленський подякував Литві за підтримку.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі із Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте. Про те як пройшла цю зустріч розповіли у пресслужбі українського глави держави, передає УНН.

Обговорили оборонну співпрацю між нашими державами, спільні проекти в енергетичній сфері, спільні інфраструктурні проекти. Дякую за допомогу Україні з боку уряду Литви! Для нас це дуже важливо.

– повідомив Зеленський у своєму телеграм.

Деталі

Зустріч із Прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте відбулась у межах офіційного візиту до Литовської Республіки Президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що Володимир Зеленський та Інгріда Шимоніте обговорили оборонну співпрацю між державами, а також спільні проєкти в енергетичній та інфраструктурній сферах.

Сторони наголосили на важливості розблокування бюджетної підтримки для України від Європейського Союзу розміром 50 млрд євро на чотири роки в межах програми Ukraine Facility.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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