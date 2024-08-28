Зеленский и Нетаньяху провели телефонный разговор: первые детали
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля. Обсуждалась ситуация в регионе, поддержка суверенитета Украины и участие Израиля в Саммите мира.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил спикер Главы украинского государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе", - сообщил Никифоров.
Кроме того, по его словам, премьер-министр Нетаньяху выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Владимир Зеленский поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном Саммите мира и поддержку итогового коммюнике. Стороны договорились о дальнейших контактах", - резюмировал Никифоров.
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