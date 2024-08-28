Зеленский и Нетаньяху провели телефонный разговор: первые детали

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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28 августа 2024, 17:13  •  5918 просмотра

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Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля. Обсуждалась ситуация в регионе, поддержка суверенитета Украины и участие Израиля в Саммите мира.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил спикер Главы украинского государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе", - сообщил Никифоров.

Кроме того, по его словам, премьер-министр Нетаньяху выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Владимир Зеленский поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном Саммите мира и поддержку итогового коммюнике. Стороны договорились о дальнейших контактах", - резюмировал Никифоров.

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