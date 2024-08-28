Зеленський і Нетаньяху провели телефонну розмову: перші деталі

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Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю. Обговорено ситуацію в регіоні, підтримку суверенітету України та участь Ізраїлю в Саміті миру.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це повідомив речник Глави української держави Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сторони обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні", - повідомив Никифоров.

Крім того, за його словами, прем'єр-міністр Нетаньяху висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Володимир Зеленський подякував за участь Ізраїлю в інавгураційному Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке. Сторони домовилися про подальші контакти", - резюмував Никифоров.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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