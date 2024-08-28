Зеленський і Нетаньяху провели телефонну розмову: перші деталі
Київ • УНН
Президент України провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю. Обговорено ситуацію в регіоні, підтримку суверенітету України та участь Ізраїлю в Саміті миру.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це повідомив речник Глави української держави Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сторони обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні", - повідомив Никифоров.
Крім того, за його словами, прем'єр-міністр Нетаньяху висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
"Володимир Зеленський подякував за участь Ізраїлю в інавгураційному Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке. Сторони домовилися про подальші контакти", - резюмував Никифоров.
"Україна та Ізраїль мають об’єднати зусилля проти агресорів": Єрмак зустрівся з президентами американських єврейських організацій19.04.24, 14:56 • 17219 переглядiв