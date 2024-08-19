Зеленский - дипломатам: важно, чтобы объявленные пакеты оперативно ощущались на фронте

Важно, чтобы украинские дипломаты сохраняли достаточное внимание своевременной логистике, чтобы объявленные пакеты поддержки для Украины достаточно оперативно ощущались на фронте. Сейчас логистика заторможена, и это касается, в частности, договоренностей с ведущими партнерами, начиная от США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины «Военная дипломатия: устойчивость, оружие, победа», передает УНН.

«Я благодарю каждого и каждого в команде нашего государства, кто работает с партнерами над программами долгосрочной поддержки Украины. Это касается и вооруженной поддержки - регулярного формирования и поступления оборонных пакетов, а также поддержки финансовой, политической, поддержки наших совместных производств, в частности оборонно-промышленного комплекса Украины. Все вы знаете, что мы способны производить значительно больше дронов, чем имеем возможности профинансировать сегодня наше отечественное производство», - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина постоянно наращивает производство украинской артиллерии.

«Работаем над производством снарядов. И все это то, о чем вы должны говорить с партнерами - должны договариваться об инвестировании. И это очень важная задача. Сейчас будут продолжаться бюджетные процессы в странах вашей работы, и среди прочего ваша задача - убеждать партнеров в необходимости дальнейших инвестиций в нашу общую безопасность. И важно, чтобы вы сохраняли достаточное внимание своевременной логистике - чтобы объявленные пакеты поддержки для Украины достаточно оперативно ощущались именно на фронте и при формировании резервов нашей армии. Сейчас, к сожалению, логистика заторможена, это факт, и это касается, в частности, договоренностей с ведущими нашими партнерами, начиная от Соединенных Штатов», - сказал Зеленский.

Британія показувала лідерство у підтримці України, але темпи сповільнились - Зеленський

Кроме этого, Зеленский отметил, что Украина имеет комплекс двусторонних соглашений по безопасности с партнерами, и каждое из них должно быть полностью реализовано, в частности относительно годовых финансовых обязательств.

«Рассчитываю, что система МИД Украины будет во всем этом эффективным исполнителем государственной политики. Еще одна ваша задача - привлекать и правительства, и международные организации, и региональных лидеров из стран вашей работы, и компании к восстановлению в Украине. Это один из ключевых критериев определения эффективности каждого посла. Украине нужны конкретные проекты от каждой страны вашей работы», - заявил Зеленский.