Зеленский анонсировал продление программы питания школьников на следующий год
Киев • УНН
Государственная субвенция на горячее питание учащихся 1-4 классов продолжится в следующем году. Правительство выделило 2 млрд грн на бесплатное питание младших школьников с октября 2024 года.
Государственная субвенция на организацию горячего питания учащихся 1-4 классов будет продолжена в следующем году. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, пишет УНН.
В следующем году программа эта будет продолжаться. Сделаем все, чтобы увеличить количество классов. Но пока сложно сказать, насколько программа будет увеличена
Напомним
Правительство выделило 2 млрд грн на бесплатное питание учеников 1-4 классов с октября 2024 года. Средства передадут местным общинам как субвенцию для обеспечения горячими обедами всех младших школьников.
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