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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал продление программы питания школьников на следующий год

Зеленский анонсировал продление программы питания школьников на следующий год

Киев  •  УНН

11:46 • 6602 просмотра

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Государственная субвенция на горячее питание учащихся 1-4 классов продолжится в следующем году. Правительство выделило 2 млрд грн на бесплатное питание младших школьников с октября 2024 года.

Государственная субвенция на организацию горячего питания учащихся 1-4 классов будет продолжена в следующем году. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, пишет УНН.

В следующем году программа эта будет продолжаться. Сделаем все, чтобы увеличить количество классов. Но пока сложно сказать, насколько программа будет увеличена

- сказал Зеленский.

Напомним

Правительство выделило 2 млрд грн на бесплатное питание учеников 1-4 классов с октября 2024 года. Средства передадут местным общинам как субвенцию для обеспечения горячими обедами всех младших школьников.

В каждой школе создадут электронный паспорт безопасности - Шмыгаль25 октября 2024, 10:47 • 14355 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Обществополитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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