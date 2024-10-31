Зеленский анонсировал продление программы питания школьников на следующий год

Государственная субвенция на организацию горячего питания учащихся 1-4 классов будет продолжена в следующем году. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, пишет УНН.

В следующем году программа эта будет продолжаться. Сделаем все, чтобы увеличить количество классов. Но пока сложно сказать, насколько программа будет увеличена - сказал Зеленский.

Напомним

Правительство выделило 2 млрд грн на бесплатное питание учеников 1-4 классов с октября 2024 года. Средства передадут местным общинам как субвенцию для обеспечения горячими обедами всех младших школьников.

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