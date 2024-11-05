Зеленский анонсировал новые назначения послов Украины
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с министром иностранных дел относительно назначения новых послов и замены действующих. Среди кандидатур рассматривается назначение экс-секретаря СНБО Данилова послом в Молдове.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Андреем Сибигой вопросы украинской дипломатии. В частности, во время встречи обсуждались кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах, а также замену нынешних. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня многое определили и по вопросам нашей дипломатии вместе с министром иностранных дел. Обсудили кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах. Обсудили и результаты работы наших дипломатов. Готовим замены и назначения
Дополнение
В марте Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место - Александра Литвиненко.
Впоследствии Зеленский заявил, что согласовал кандидатуру Алексея Данилова в качестве посла в Украине в Молдове.
Издание Бабель сообщало, что Украина до сих пор не назначила посла в Молдове.