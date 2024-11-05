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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал новые назначения послов Украины

Зеленский анонсировал новые назначения послов Украины

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Президент Украины провел встречу с министром иностранных дел относительно назначения новых послов и замены действующих. Среди кандидатур рассматривается назначение экс-секретаря СНБО Данилова послом в Молдове.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Андреем Сибигой вопросы украинской дипломатии. В частности, во время встречи обсуждались кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах, а также замену нынешних. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня многое определили и по вопросам нашей дипломатии вместе с министром иностранных дел. Обсудили кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах. Обсудили и результаты работы наших дипломатов. Готовим замены и назначения 

- сказал Зеленский.

Дополнение

В марте Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место - Александра Литвиненко.

Впоследствии Зеленский заявил, что согласовал кандидатуру Алексея Данилова в качестве посла в Украине в Молдове.

Издание Бабель сообщало, что Украина до сих пор не назначила посла в Молдове.

Павел Башинский

Павел Башинский

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