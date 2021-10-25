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“Оружие не убивает людей. Болдуин убивает людей”: сын Трампа выпустил футболки с насмешкой

Киев • УНН

 • 18188 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Через несколько дней после того как актер Алек Болдуин в результате несчастного случая застрелил оператора украинского происхождения на съемочной площадке, на личном сайте Дональда Трампа-младшего появились посвященные этому футболки. Сообщает УНН со ссылкой на Independent.

“Оружие не убивает людей. Болдуин убивает людей”: сын Трампа выпустил футболки с насмешкой

Детали

Будучи сторонником Демократической партии, Болдуин систематически выступал против политики Дональда Трампа во времена его президентства.

Мужчина неоднократно критиковал Национальную стрелковую ассоциацию США и требовал пересмотреть Вторую поправку к Конституции США, которая обеспечивает право американцев носить оружие.

Также Болдуин является исполнителем роли экс-президента Трампа в юмористическом телешоу Saturday Night Live, которое его высмеивает.

Вероятно, выпустив футболки, сын Трампа решил отомстить за честь отца.

Футболки были представлены в трех цветах (черном, синем и хаки) по цене 28 долларов, но через некоторое время по неизвестной причине одежду сняли с продажи.

Напомним

Смертельный выстрел, убивший оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке, произошел, когда актер Алек Болдуин репетировал с пистолетом. Об этом сообщил правоохранителям под присягой режиссер Джоэл Соуза, который также был ранен выстрелом.

По данным телеканала, режиссер поговорил со следователями в пятницу. Он сообщил, что Болдуин “сидел на скамейке у церковного здания и репетировал с оружием”, говорится в показаниях под присягой. Сообщается, что Болдуин репетировал трюк, когда стрелок вытягивает оружие из кобуры на противоположной стороне тела от вытягивая руки.

Согласно письменным свидетельствам, Соуза смотрел через плечо Хатчинс, “когда он услышал то, что прозвучало как удар кнута, а потом громкий хлопок”. Соуза сказал, что Хатчинс жаловалась на боль в животе и “хваталась за живот” после того, как был произведен выстрел.

Следователи также поговорили с оператором Ридом Расселом, который стоял рядом с Соузой и Хатчинс во время инцидента, говорится в показаниях под присягой.

Рассел вспомнил, как Хатчинс “говорила, что не чувствует ног”.

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