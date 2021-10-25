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“Зброя не вбиває людей. Алек Болдвін вбиває людей”: син Трампа випустив футболки із насмішкою

Київ • УНН

 • 18188 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Через кілька днів після того як актор Алек Болдвін в результаті нещасного випадку застрелив оператора українського походження на знімальному майданчику, на особистому сайті Дональда Трампа-молодшого з'явилися присвячені цьому футболки. Повідомляє УНН з посиланням на Independent.

“Зброя не вбиває людей. Алек Болдвін вбиває людей”: син Трампа випустив футболки із насмішкою

Деталі

Будучи прихильником Демократичної партії, Алек Болдвін систематично виступав проти політики Дональда Трампа у часи його президентства.

Чоловік неодноразово критикував Національну стрілецьку асоціацію США і вимагав переглянути Другу поправку до Конституції США, що забезпечує право американців носити зброю.

Також Болдвін є виконавцем ролі екс-президента Трампа у гумористичному телешоу Saturday Night Live, яке його висміювало.

Ймовірно, випустивши футболки, син Трампа вирішив помститися за честь батька.

Футболки були представлені в трьох кольорах (чорному, синьому та хакі) за ціною 28 доларів, але через деякий час з невідомої причини одяг зняли з продажу.

Нагадаємо

Смертельний постріл, який убив оператора Галину Хатчінс на знімальному майданчику, стався, коли актор Алек Болдвін репетирував з пістолетом. Про це повідомив правоохоронцям під присягою режисер Джоел Соуза, який також був поранений пострілом.

За даними телеканалу, режисер поговорив зі слідчими в п’ятницю. Він повідомив, що Болдвін “сидів на лавці біля церковної будівлі і репетирував зі зброєю”, йдеться в показаннях під присягою. Повідомляється, що Болдвін репетирував трюк, коли стрілок витягує зброю з кобури на протилежному боці тіла від витягаючої руки.

Згідно з письмовими свідченнями, Соуза дивився через плече Хатчінс, “коли він почув те, що прозвучало як удар батога, а потім гучний хлопок”. Соуза сказав, що Хатчінс скаржилася на біль у животі і “хапалася за живіт” після того, як був зроблений постріл.

Слідчі також поговорили з оператором Рідом Расселом, який стояв поруч з Соузою і Хатчінс під час інциденту, йдеться в свідченнях під присягою.

Рассел згадав, як Хатчінс “говорила, що не відчуває ніг”.

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