Сборная Украины сыграет первый выездной матч Лиги наций в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Сборная Украины готовится к первым официальным матчам спустя почти год без международных встреч. В начале сентября стартует Лига наций, в которой наша сборная сыграет с командами Германии, Испании и Швейцарии. Стало известно, на каком стадионе испанцы примут подопечных Андрея Шевченко, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Так, подопечные Луиса Энрике сыграют домашний матч против команды Украины в группе А4 Лиги наций в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано. Встреча состоится 6 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Отмечается, что на стадионе установлено современное освещение и внедрена система видеопомощи рефери (VAR). Этот стадион является тренировочной базой "Реала".
Добавим, что выездной матч против Германии подопечные Шевченко сыграют в Лейпциге на Ред Булл Арене. Поединок между немцами и украинцами состоится 14 ноября 2020 года.
А поединок Швейцария - Украина пройдет на Свисспорарене, домашнем стадионе Люцерна. Дата проведения игры - 17 ноября.
Напомним, ранее Шевченко объявил расширенный состав сборной Украины на матчи Лиги наций.
Как сообщалось в УНН, в июне УАФ продлил контракт с тренерским штабом Андрея Шевченко до 31 декабря 2022 года.
По словам президента Ассоциации Андрея Павелко, Шевченко искренне "живет сборной" и не озвучил никакого дополнительного условия контракта.