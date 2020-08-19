Збірна України зіграє перший виїзний матч Ліги націй у Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Збірна України готується до перших офіційних матчів через майже рік без міжнародних зустрічей. На початку вересня стартує Ліга націй, у якій наша збірна зіграє з командами Німеччини, Іспанії та Швейцарії. Стало відомо, на якому стадіоні іспанці візьмуть підопічних Андрія Шевченка, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Тож, підопічні Луїса Енріке зіграють домашній матч проти команди України в групі А4 Ліги націй в Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано. Зустріч відбудеться 6 вересня і розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Зазначається, що на стадіоні встановлено сучасне освітлення і впроваджена система відеодопомоги рефері (VAR). Цей стадіон є тренувальною базою "Реала".
Додамо, що виїзний матч проти Німеччини підопічні Шевченка зіграють у Лейпцигу на Ред Булл Арені. Поєдинок між німцями й українцями відбудеться 14 листопада 2020 року.
А поєдинок Швейцарія - Україна пройде на Свісспорарені, домашньому стадіоні Люцерна. Дата проведення гри - 17 листопада.
Нагадаємо, раніше Шевченко оголосив розширений склад збірної України на матчі Ліги націй.
Як повідомлялося в УНН, у червні УАФ продовжив контракт з тренерським штабом Андрія Шевченка до 31 грудня 2022 року.
За словами президента Асоціації Андрія Павелка, Шевченко щиро "живе збірною" і не озвучив жодної додаткової умови контракту.