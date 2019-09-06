Сборная Украины по пляжному футболу провела первую встречу в Суперфинале Евролиги
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В своем первом матче в Суперфинале нынешней Евролиги сборная Украины по пляжному футболу проиграла итальянцам, информирует УНН со ссылкой на УАФ.
Подопечные Евгения Вареницы в стартовом матче в группе 2 уступили прошлогоднем победителю Евролиги.
Поединок начался довольно оптимистично для “сине-желтых”. Уже на 16-й секунде Константин Макеев открыл счет. Однако в начале второй 12-минутки наша команда уже уступала — 1:3. Хет-трик Эммануэле Зурло поставил украинцев в затруднительное положение.
Впрочем, точный удар Юрия Щерица восстановил надежды сторонников сборной Украины. А еще через семь минут Дмитрий Войтенко установил окончательный счет второго периода — 3:3.
В третьем периоде Франческо Корозинити вывел итальянцев вперед, однако автогол Дарио Рамаччиотти вновь уравнял шансы. За четыре секунды до конца основного времени итальянцы забили решающий мяч — 4:5.
Добавим, что во втором туре соревнований украинцы будут противостоять португальцам.