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Збірна України з пляжного футболу провела першу зустріч у Суперфіналі Євроліги

Київ • УНН

 • 8372 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. У своєму першому матчі в Суперфіналі цьогорічної Євроліги збірна України з пляжного футболу програла італійцям, інформує УНН з посиланням на УАФ.

Підопічні Євгена Варениці в стартовому матчі у групі 2 поступилися минулорічному переможцю Євроліги.

Поєдинок розпочався досить оптимістично для "синьо-жовтих". Уже на 16-й секунді Костянтин Макеєв відкрив рахунок. Однак на початку другої 12-хвилинки наша команда вже поступалася — 1:3. Хет-трик Еммануеле Зурло поставив українців у скрутне становище.

Утім, влучний удар Юрія Щериці відновив надії прихильників збірної України. А ще за сім хвилин Дмитро Войтенко встановив остаточний рахунок другого періоду — 3:3.

У третьому періоді Франческо Корозініті вивів італійців уперед, однак автогол Даріо Рамаччіотті знов зрівняв шанси. За чотири секунди до завершення основного часу італійці забили вирішальний м'яч - 4:5.

Додамо, що у другому турі змагань українці протистоятимуть португальцям.

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