Сборная Украины вырвала ничью в спарринге с Нигерией

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110969 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121924 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113476 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119498 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124925 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150664 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150312 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140679 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194528 просмотра

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Сборная Украины вырвала ничью в спарринге с Нигерией

Сборная Украины вырвала ничью в спарринге с Нигерией

Киев  •  УНН

 • 9858 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В поединке на "Днепр-Арене" сборная Украины в экспериментальном составе разошлась миром с одной из лучших сборных Африки - командой Нигерией, сообщает корреспондент УНН.

Уже на 4 минуте нигерийцы оформили результативную комбинацию, которая началась с входа в штрафную, прострела Ивоби на полузащитника "Рейнджерс" Джо Арибо, удачно подставил ногу - 1:0.

После нескольких пожаров в штрафной "желто-синих", в нашей сборной состоялась ответ - Малиновский на скорости выходил на свидание с вратарем, но не сумел его переиграть. Зато Караваев завалил оппонента в собственной штрафной, за что украинская сборная была наказана реализованным пенальти от нападающего "Лилля" Осимена - 2:0.

Благодаря серии замен команда Шевченко спаслась благодаря голам на 78 и 79 минутах. Зинченко находясь в чужой штрафной пробил в ближний угол ворот, а дальше Роман Яремчук реализовал выход один на один с голкипером - 2:2.

Добавим, в следующей игре отбора на Евро-2020 украинцы 11 октября будут противостоять Литве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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