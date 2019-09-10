Сборная Украины вырвала ничью в спарринге с Нигерией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В поединке на "Днепр-Арене" сборная Украины в экспериментальном составе разошлась миром с одной из лучших сборных Африки - командой Нигерией, сообщает корреспондент УНН.
Уже на 4 минуте нигерийцы оформили результативную комбинацию, которая началась с входа в штрафную, прострела Ивоби на полузащитника "Рейнджерс" Джо Арибо, удачно подставил ногу - 1:0.
После нескольких пожаров в штрафной "желто-синих", в нашей сборной состоялась ответ - Малиновский на скорости выходил на свидание с вратарем, но не сумел его переиграть. Зато Караваев завалил оппонента в собственной штрафной, за что украинская сборная была наказана реализованным пенальти от нападающего "Лилля" Осимена - 2:0.
Благодаря серии замен команда Шевченко спаслась благодаря голам на 78 и 79 минутах. Зинченко находясь в чужой штрафной пробил в ближний угол ворот, а дальше Роман Яремчук реализовал выход один на один с голкипером - 2:2.
Добавим, в следующей игре отбора на Евро-2020 украинцы 11 октября будут противостоять Литве.