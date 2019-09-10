Збірна України вирвала нічию у спарингу із Нігерією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У поєдинку на "Дніпро-Арені" збірна України в експериментальному складі розійшлася миром з однією із кращих збірних Африки – командою Нігерією, повідомляє кореспондент УНН.
Вже на 4 хвилині нігерійці оформили результативну комбінацію, яка почалася зі входу у штрафну, прострілу Івобі на півзахисника "Рейнджерса" Джо Арібо, який вдало підставив ногу – 1:0.
Після кількох пожеж в штрафному майданчику "жовто-блакитних", у нашої збірної відбулася відповідь – Маліновський на швидкості виходив на побачення з воротарем, але не зумів його переграти. Натомість Караваєв завалив опонента у власній карній, за що українська збірна була покарана реалізованим пенальті від нападника "Лілля" Осімена – 2:0.
Завдяки серії замін команда Шевченка врятувалася завдяки голам на 78 і 79 хвилинах. Зінченко знаходячись у чужій карній зоні пробив у ближній кут воріт, а далі Роман Яремчук реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером – 2:2.
Додамо, у наступній грі відбору на Євро-2020 українці 11 жовтня протистоятимуть Литві.