Сборная Украины победила Болгарию в матче Кубка Федерации
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Команда Украины одержала победу в матче группового турнира зональных соревнований в Первой группе Евро-Африканской зоны против сборной Болгарии, сообщает УНН.
Первыми на корт вышла Марта Костюк и болгарская теннисистка Изабелла Шиникова. В двух сетах за 72 минуты победа досталась юной украинке - 7:5, 6:4.
Однако сравнять счет в матчевом противостоянии удалось Виктории Томовой. В противостоянии с представительницей Болгарии наша Екатерина Козлова суммарно проиграла пять геймов на своей подаче, как следствие 3:6, 2:6.
Решающим противостоянием стала встреча парниц - Костюк с Надеждой Киченок обыграли Шиникову и Томову - 6:0, 7:6 (0).
В другом противостоянии группы шведки победили эстонок (2:1).
Таким образом, после двух соревновательных дней лидером квартета является Швеция (2 выигрыши), в Украине и Болгарии (по 1).
Отметим, что "желто-голубые" сохраняют шансы на выход в плей-офф. Завтра их ожидает матч с Эстонией.
Напомним, украинку номинировали на звание наиболее прогрессирующей теннисистки мира.