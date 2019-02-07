Збірна України перемогла Болгарію у матчі Кубку Федерації
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Команда України здобула перемогу в матчі групового турніру зональних змагань у Першій групі Євро-Африканської зони проти збірної Болгарії, повідомляє УНН.
Першими на корт вийшла Марта Костюк та болгарська тенісистка Ізабелла Шинікова. В двох сетах за 72 хвилини звитяга дісталася юній українці – 7:5, 6:4.
Однак зрівняти рахунок у матчевому протистоянні вдалося Вікторії Томовій. У протистоянні з представницею Болгарії наша Катерина Козлова сумарно програла п'ять геймів на власній подачі, як наслідок 3:6, 2:6.
Вирішальним протистоянням стала зустріч парниць – Костюк із Надією Кіченок обіграли Шинікову і Томову – 6:0, 7:6 (0).
В іншому протистоянні групи шведки здолали естонок (2:1).
Таким чином, після двох змагальних днів лідером квартету є Швеція (2 виграші), в України та Болгарії (по 1).
Зауважимо, що "жовто-блакитні" зберігають шанси на вихід у плей-оф. Завтра на них очікує матч із Естонією.
Нагадаємо, українку номінували на звання найбільш прогресуючої тенісистки світу.