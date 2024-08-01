Завтра, 2 августа, возможны массированные обстрелы населенных пунктов, находящихся вдоль Днепра, в том числе Херсона. Это связано с празднованием в рф дня вдв, ведь в рф помешаны на символизме. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

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Завтра, 2-го августа, возможны массированные обстрелы населенных пунктов, находящихся вдоль Днепра, в том числе Херсона. В этот день россияне, помешанные на символизме, празднуют день вдв. Поэтому вероятны вражеские террористические атаки - сообщил Прокудин.

Он призвал жителей области завтрашний день провести лучше дома и не передвигаться по улицам без острой необходимости и не посещать людные места.

В случае обстрелов, пройдите в ближайшее убежище или уличное укрытие. Берегите себя - добавил Прокудин.

Напомним,

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска атаковали 20 населенных пунктов, поразив жилые и гражданские объекты, 1 человек погиб, 10 ранены. В регионе ночью уничтожили 2 дрона типа Shahed.

В июле российские войска усилили атаки на Херсон и общину, убив 13 и ранив 123 мирных жителей. Это почти втрое больше, чем в июне, с лишь двумя днями без пострадавших за весь месяц.