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Завтра в Украине еще один день с отключениями света: сколько очередей и когда будут отключать

Киев  •  УНН

 • 5362 просмотра

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Укрэнерго объявило график отключений света на 26 ноября: 7:00-10:00 и 14:00-21:00. Ограничения связаны с повреждениями от ракетной атаки 17 ноября.

Завтра в Украине будут продолжаться отключения света. В Укрэнерго рассказали, когда и сколько очередей будут выключать, передает УНН.

«Завтра, 26 ноября, время применения и объем ограничений будут такими: 7:00 - 10:00 - одна очередь отключений; 14:00 - 21:00 - одна очередь отключений», - говорится в сообщении.

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Добавим

В компании отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго.

Украинцев призвали не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме25 нояб. 2024, 08:27 • 13570 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
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