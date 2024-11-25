Завтра в Украине еще один день с отключениями света: сколько очередей и когда будут отключать
Киев • УНН
Укрэнерго объявило график отключений света на 26 ноября: 7:00-10:00 и 14:00-21:00. Ограничения связаны с повреждениями от ракетной атаки 17 ноября.
Завтра в Украине будут продолжаться отключения света. В Укрэнерго рассказали, когда и сколько очередей будут выключать, передает УНН.
«Завтра, 26 ноября, время применения и объем ограничений будут такими: 7:00 - 10:00 - одна очередь отключений; 14:00 - 21:00 - одна очередь отключений», - говорится в сообщении.
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
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В компании отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго.
Украинцев призвали не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.
Графики отключений света и импорт из 5 стран: ситуация в энергосистеме25 нояб. 2024, 08:27 • 13570 просмотров