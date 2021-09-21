В Киеве 22 сентября из-за футбола могут ограничить работу метро
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Завтра, 22 сентября, из-за проведения на НСК “Олимпийский” футбольного матча между командами “Динамо” (Киев) и “Шахтер” (Донецк) возможны некоторые изменения в работе столичного метро. Об этом сообщил Киевский метрополитен, информирует УНН.
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“Перед началом игры (в 21:00) возможно ограничение (закрытие) станции “Олимпийская” на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”, — говорится в сообщении.
Добавили, что ограничения вводят из-за соображений безопасности во избежания массового скопления пассажиров на платформах станций.
Напомним
В час пик столичное метро работает с ограничениями на вход.