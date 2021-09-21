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17 березня, 09:48 • 160347 перегляди

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У Києві 22 вересня через футбол можуть обмежити роботу метро

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Завтра, 22 вересня, через проведення на НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ) та “Шахтар” (Донецьк) можливі деякі зміни в роботі столичного метро. Про це повідомив Київський метрополітен, інформує УНН.

Цитата

“Перед початком гри (о 21:00) можливе обмеження (закриття) станції “Олімпійська” на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”, — ідеться у повідомленні.

Додали, що обмеження вводять із міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо

У годину пік столичне метро працює з обмеженнями на вхід.

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