У Києві 22 вересня через футбол можуть обмежити роботу метро

Цитата

“Перед початком гри (о 21:00) можливе обмеження (закриття) станції “Олімпійська” на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”, — ідеться у повідомленні.

Додали, що обмеження вводять із міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо

У годину пік столичне метро працює з обмеженнями на вхід.