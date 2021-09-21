У Києві 22 вересня через футбол можуть обмежити роботу метро
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Завтра, 22 вересня, через проведення на НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ) та “Шахтар” (Донецьк) можливі деякі зміни в роботі столичного метро. Про це повідомив Київський метрополітен, інформує УНН.
Цитата
“Перед початком гри (о 21:00) можливе обмеження (закриття) станції “Олімпійська” на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”, — ідеться у повідомленні.
Додали, що обмеження вводять із міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Нагадаємо
У годину пік столичне метро працює з обмеженнями на вхід.