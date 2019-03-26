Завтра в Карпатах сохранится лавинная опасность

"26 марта на высокогорье восточной части Закарпатской и 26-27 марта на высокогорье Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили синоптики.



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Как сообщал УНН, завтра в западных, северных и центральных областях мокрый снег, температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7 ° тепла; на остальной территории небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, температура ночью 3-8 ° тепла, днем 6-11 °; утром и днем в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с.