Завтра у Карпатах збережеться лавинна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Завтра у Карпатах продовжиться спостерігатися лавинна небезпека. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"26 березня на високогір’ї східної частини Закарпатської та 26-27 березня на високогір’ї Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - повідомили синоптики.
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Як повідомляв УНН, завтра у західних, північних та центральних областях мокрий сніг, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території невеликі опади, переважно у вигляді дощу, температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°; вранці та вдень в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с.