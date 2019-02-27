Завтра последний день уплаты ЕСВ горными предприятиями
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Завтра последний день уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование горными предприятиями за январь 2019 года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.
"28 февраля последний день уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование горными предприятиями за январь 2019", - сообщили в ГФС.
Как сообщал УНН, в ГФС разъяснили декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу.
Напомним, 22 февраля в Украине истек льготный период растаможки авто на еврономерах.
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