Завтра последний день уплаты ЕСВ горными предприятиями

"28 февраля последний день уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование горными предприятиями за январь 2019", - сообщили в ГФС.



Как сообщал УНН, в ГФС разъяснили декларирования налоговых обязательств по акцизному налогу.



Напомним, 22 февраля в Украине истек льготный период растаможки авто на еврономерах.



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