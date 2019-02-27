Завтра останній день сплати ЄСВ гірничими підприємствами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Завтра останній день сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за січень 2019 року. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.
"28 лютого останній день сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за січень 2019 року", - повідомили у ДФС.
Як повідомляв УНН, у ДФС роз'яснили декларування податкових зобов’язань з акцизного податку.
Нагадаємо, 22 лютого в Україні сплив пільговий період розмитнення авто на єврономерах.
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