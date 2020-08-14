Завтра ограничат движение на Кольцевой дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Завтра с утра до вечера частично ограничат движение на Кольцевой дороге из-за текущего ремонта дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"15 августа на Кольцевой дороге частично ограничат движение с 8:00 до 21:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в коммунальной корпорации напомнили, что участки Кольцевой дороги передали на баланс города. Первым делом, здесь выполнят текущий ремонт.
Так, в течение субботы будут работать на участках:
▪️ от ул. Д. Луценко до ул. С Колоса;
▪️ от дома № 110 (ТЦ "Аракс") до пл. Одесской.
Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено.
Напомним, в Киеве из 14 августа по 20 августа будет частично ограничено движение транспорта Шулявским путепроводом.