Завтра обмежать рух на Кільцевій дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Завтра з ранку до вечора частково обмежать рух на Кільцевій дорозі через поточний ремонт дороги. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"15 серпня на Кільцевій дорозі частково обмежать рух із 8:00 до 21:00", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у комунальній корпорації нагадали, що ділянки Кільцевої дороги передали на баланс міста. Першим чином, тут виконають поточний ремонт.
Так, упродовж суботи працюватимуть на частинах:
▪️ від вул. Д. Луценка до вул. С. Колоса;
▪️ від буд. № 110 (ТЦ "Аракс") до пл. Одеської.
Зазначається, що під час робіт рух буде частково обмежено.
Нагадаємо, у Києві із 14 серпня по 20 серпня буде частково обмежений рух транспорту Шулявським шляхопроводом.