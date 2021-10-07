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2 марта, 17:42 • 109098 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Завтра на дорогах Украины заработает еще 20 приборов автофиксации нарушений ПДД

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КИЕВ. 7 октября. УНН. С 8 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь заработают 20 приборов автофиксации правонарушений ПДД. Об этом в своем Facebook сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует УНН.

Детали

“С завтрашнего дня количество комплексов автофиксации увеличится до 178”, — говорится в сообщении.

Расположение новых приборов:

Кременчуг (1 прибор контроля)

  • просп. Свободы, 120/25 в направлении ул. Бойко.

Ивано-Франковск (5 приборов контроля)

  • ул. Криховецкая, 216 в направлении ул. Вишневая.
  • ул. Галицкая, 144 в направлении въезда в город.
  • ул. Тисменицкая, 311 в направлении въезда в город.
  • ул. Евгения Коновальца, 320 в направлении ул. Светлая.
  • ул. Евгения Коновальца, 411 в направлении ул. Довбуша.

Тернополь (4 приборы контроля)

  • просп. Воссоединения, 45-Б в направлении ул. Богдана Лепкого.
  • просп. Воссоединения, 47-Б в направлении Збаражское шоссе.
  • ул. Протасевича, 8 в направлении просп. Степана Бандеры.
  • ул. Степана Будного, 28 нв направлении ул. Карпенко.

Кропивницкий (2 прибора контроля)

  • ул. Габдрахманова, 35-А в направлении ул. Шатило.
  • ул. Габдрахманова, 50 в направлении прибора ул. Ивана Олинского.

Николаев (1 прибор контроля)

  • просп. Центральный, 160 в направлении Херсонского шоссе.

Сумы (5 приборов контроля)

  • ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) в направлении ул. Люблинская.
  • ул. Харьковская, 96 в направлении ул. Сергея Табалы.
  • ул. Героев Сумщины, 10 в направлении ул. Гагарина.
  • ул. Героев Сумщины, 27 в направлении площадь Независимости.
  • ул. Героев Крут, 20 в направлении ул. Ивана Харитоненко.

Белая Церковь (2 прибора контроля)

  • просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) в направлении ул. Короленко.
  • ул. Леваневского, 48 в направлении ул. Некрасова.

Дополнение

В Украине 1 июня 2020 года официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. За время работы системы количество правонарушений на дорогах уменьшилась в восемь раз.

В июне тогда еще заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в МВД разрабатывают законопроект, согласно которому водители смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения других водителей в приложении “Дія”.

В июле группа народных депутатов, в частности из фракции “Слуга народа”, зарегистрировали в парламенте законопроект, позволяющий “сообщать” о нарушении правил дорожного движения и получать за это деньги.

Украинские Национальные Новости

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