Завтра на дорогах Украины заработает еще 20 приборов автофиксации нарушений ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. С 8 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь заработают 20 приборов автофиксации правонарушений ПДД. Об этом в своем Facebook сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует УНН.
Детали
“С завтрашнего дня количество комплексов автофиксации увеличится до 178”, — говорится в сообщении.
Расположение новых приборов:
Кременчуг (1 прибор контроля)
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- просп. Свободы, 120/25 в направлении ул. Бойко.
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Ивано-Франковск (5 приборов контроля)
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- ул. Криховецкая, 216 в направлении ул. Вишневая.
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- ул. Галицкая, 144 в направлении въезда в город.
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- ул. Тисменицкая, 311 в направлении въезда в город.
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- ул. Евгения Коновальца, 320 в направлении ул. Светлая.
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- ул. Евгения Коновальца, 411 в направлении ул. Довбуша.
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Тернополь (4 приборы контроля)
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- просп. Воссоединения, 45-Б в направлении ул. Богдана Лепкого.
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- просп. Воссоединения, 47-Б в направлении Збаражское шоссе.
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- ул. Протасевича, 8 в направлении просп. Степана Бандеры.
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- ул. Степана Будного, 28 нв направлении ул. Карпенко.
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Кропивницкий (2 прибора контроля)
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- ул. Габдрахманова, 35-А в направлении ул. Шатило.
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- ул. Габдрахманова, 50 в направлении прибора ул. Ивана Олинского.
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Николаев (1 прибор контроля)
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- просп. Центральный, 160 в направлении Херсонского шоссе.
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Сумы (5 приборов контроля)
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- ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) в направлении ул. Люблинская.
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- ул. Харьковская, 96 в направлении ул. Сергея Табалы.
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- ул. Героев Сумщины, 10 в направлении ул. Гагарина.
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- ул. Героев Сумщины, 27 в направлении площадь Независимости.
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- ул. Героев Крут, 20 в направлении ул. Ивана Харитоненко.
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Белая Церковь (2 прибора контроля)
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- просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) в направлении ул. Короленко.
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- ул. Леваневского, 48 в направлении ул. Некрасова.
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Дополнение
В Украине 1 июня 2020 года официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. За время работы системы количество правонарушений на дорогах уменьшилась в восемь раз.
В июне тогда еще заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в МВД разрабатывают законопроект, согласно которому водители смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения других водителей в приложении “Дія”.
В июле группа народных депутатов, в частности из фракции “Слуга народа”, зарегистрировали в парламенте законопроект, позволяющий “сообщать” о нарушении правил дорожного движения и получать за это деньги.