Завтра на дорогах України запрацює ще 20 приладів автофіксації порушень ПДР

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. З 8 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква запрацюють 20 приладів автофіксації правопорушень ПДР. Про це у своєму Facebook повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує УНН.

Деталі

“Відзавтра кількість комплексів автофіксаціі збільшиться до 178”, — ідеться у повідомленні.

Розташування нових приладів:

Кременчук (1 прилад контролю)

  • просп. Свободи, 120/25 у напрямку вул. Бойка.

Івано-Франківськ (5 приладів контролю)

  • вул. Крихівецька, 216 у напрямку вул. Вишнева.
  • вул. Галицька, 144 у напрямку в’їзду у місто.
  • вул. Тисменицька, 311 у напрямку в’їзду у місто.
  • вул. Євгена Коновальця, 320 у напрямку вул. Світла.
  • вул. Євгена Коновальця,411 у напрямку вул. Довбуша.

Тернопіль (4 прилади контролю)

  • просп. Злуки, 45-Б у напрямку вул. Богдана Лепкого.
  • просп. Злуки, 47-Б у напрямку Збаразьке шосе.
  • вул. Протасевича, 8 у напрямку просп. Степана Бандери.
  • вул. Степана Будного, 28 у напрямку вул. Карпенка.

Кропивницький (2 прилади контролю)

  • вул. Габдрахманова, 35-А у напрямку вул. Шатила.
  • вул. Габдрахманова, 50 у напрямку вул. Івана Олінського.

Миколаїв (1 прилад контролю)

  • просп. Центральний, 160 у напрямку Херсонське шосе.

Суми (5 приладів контролю)

  • вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) у напрямку вул. Люблінська.
  • вул. Харківська,96 у напрямку вул. Сергія Табали.
  • вул. Героїв Сумщини, 10 у напрямку вул. Гагаріна.
  • вул. Героїв Сумщини, 27 у напрямку площа Незалежності.
  • вул. Героїв Крут, 20 у напрямку вул. Івана Харитоненко.

Біла Церква (2 прилади контролю)

  • просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) у напрямку вул. Короленка.
  • вул. Леваневського, 48 у напрямку вул. Некрасова.

Доповнення

В Україні 1 червня 2020 року офіційно запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху. За час роботи системи кількість правопорушень на дорогах зменшилася у вісім разів.

У червні тоді ще заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у МВС розробляють законопроект, згідно з яким водії зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху інших водіїв у додатку “Дія”.

У липні група народних депутатів, зокрема з фракції “Слуга народу”, зареєстрували у парламенті законопроект, який дає змогу “сповіщати” про порушення правил дорожнього руху і отримувати за це гроші.

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