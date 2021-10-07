Завтра на дорогах України запрацює ще 20 приладів автофіксації порушень ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. З 8 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кропивницький, Миколаїв, Суми та Біла Церква запрацюють 20 приладів автофіксації правопорушень ПДР. Про це у своєму Facebook повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує УНН.
Деталі
“Відзавтра кількість комплексів автофіксаціі збільшиться до 178”, — ідеться у повідомленні.
Розташування нових приладів:
Кременчук (1 прилад контролю)
-
- просп. Свободи, 120/25 у напрямку вул. Бойка.
-
Івано-Франківськ (5 приладів контролю)
-
- вул. Крихівецька, 216 у напрямку вул. Вишнева.
-
- вул. Галицька, 144 у напрямку в’їзду у місто.
-
- вул. Тисменицька, 311 у напрямку в’їзду у місто.
-
- вул. Євгена Коновальця, 320 у напрямку вул. Світла.
-
- вул. Євгена Коновальця,411 у напрямку вул. Довбуша.
-
Тернопіль (4 прилади контролю)
-
- просп. Злуки, 45-Б у напрямку вул. Богдана Лепкого.
-
- просп. Злуки, 47-Б у напрямку Збаразьке шосе.
-
- вул. Протасевича, 8 у напрямку просп. Степана Бандери.
-
- вул. Степана Будного, 28 у напрямку вул. Карпенка.
-
Кропивницький (2 прилади контролю)
-
- вул. Габдрахманова, 35-А у напрямку вул. Шатила.
-
- вул. Габдрахманова, 50 у напрямку вул. Івана Олінського.
-
Миколаїв (1 прилад контролю)
-
- просп. Центральний, 160 у напрямку Херсонське шосе.
-
Суми (5 приладів контролю)
-
- вул. В’ячеслава Чорновола (біля вул. Засумська, 99) у напрямку вул. Люблінська.
-
- вул. Харківська,96 у напрямку вул. Сергія Табали.
-
- вул. Героїв Сумщини, 10 у напрямку вул. Гагаріна.
-
- вул. Героїв Сумщини, 27 у напрямку площа Незалежності.
-
- вул. Героїв Крут, 20 у напрямку вул. Івана Харитоненко.
-
Біла Церква (2 прилади контролю)
-
- просп. Князя Володимира (біля вул. Надрічна, 96) у напрямку вул. Короленка.
-
- вул. Леваневського, 48 у напрямку вул. Некрасова.
-
Доповнення
В Україні 1 червня 2020 року офіційно запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху. За час роботи системи кількість правопорушень на дорогах зменшилася у вісім разів.
У червні тоді ще заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у МВС розробляють законопроект, згідно з яким водії зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху інших водіїв у додатку “Дія”.
У липні група народних депутатів, зокрема з фракції “Слуга народу”, зареєстрували у парламенті законопроект, який дає змогу “сповіщати” про порушення правил дорожнього руху і отримувати за це гроші.