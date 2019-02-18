Задержанную в аэропорту Амстердама российскую журналистку отпустили

"Спецкор “Новой”, пройдя по прилету погранконтроль в аэропорту Амстердама, ожидала спутницу — сотрудницу “Мемориала” Милану Бахаеву. К Бахаевой у пограничников возникли вопросы. Тогда и Милашину попросили показать ее обратный билет. Электронный билет был у Милашиной в телефоне, о чем спецкор “Новой” сообщила полицейским. Тогда полицейские забрали телефон журналиста, лишив ее возможности связаться с коллегами. Затем обеих спутниц задержали и отвели в отдельное помещение для розговора", - пишет издание.

Милашиной телефон вернули. Никаких вопросов о целях визита ей за все время пребывания в отделе не задали.

Пресс-секретарь пограничной полиции заявил, что никакого задержания не было, это были стандартные мероприятия пограничников, когда пассажир не сразу может ответить на задаваемые вопросы.

“Задержания журналистов не было. То, что имело место быть, — это выяснение деталей, связанных с поездкой (цель поездки, дата и время обратного билета и т. д.). Когда у путешествующего не получается ответить на вопросы сразу у пограничной стойки, его просят пройти в отдельное помещение”, — заявил впоследствии пресс-секретарь пограничной полиции Стивен Комба.

Напомним, в аэропорту Амстердама полиция задержала корреспондента “Новой газеты” Елену Милашину, а также сотрудницу правозащитного центра “Мемориал” Милану Бахаеву.