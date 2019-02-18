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Затриману в аеропорту Амстердама російську журналістку відпустили

Затриману в аеропорту Амстердама російську журналістку відпустили

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Раніше затриманих в аеропорту Амстердама журналістку "Нова газета" Олену Мілашину і співробітницю "Меморіалу" Мілану Бахаеву відпустили після півторагодинної бесіди в прикордонній поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Нова газета".

"Спецкор "Нової", пройшовши по прильоту прикордонний контроль в аеропорту Амстердама, очікувала супутницю - співробітницю "Меморіалу" Мілану Бахаеву. До Бахаевой у прикордонників виникли питання. Тоді і Мілашину попросили показати її зворотний квиток. Електронний квиток був у Мілашиної в телефоні, про що спецкор "Нової" повідомила поліцейським. Тоді поліцейські забрали телефон журналіста, позбавивши її можливості зв'язатися з колегами. Потім обох супутниць затримали і відвели в окреме приміщення для розмов", - пише видання.

Мілашиной телефон повернули. Ніяких питань про цілі візиту їй за весь час перебування у відділі не задали.

Прес-секретар прикордонної поліції заявив, що ніякого затримання не було, це були стандартні заходи прикордонників, коли пасажир не відразу може відповісти на запитання.

"Затримання журналістів не було. Те, що мало місце бути, - це з'ясування деталей, пов'язаних з поїздкою (мета поїздки, дата і час зворотного квитка та т. д.). Коли у мандрівного не виходить відповісти на питання відразу у прикордонній стійки, його просять пройти в окреме приміщення", - заявив згодом прес-секретар прикордонної поліції Стівен Комба.

Нагадаємо, в аеропорту Амстердама поліція затримала кореспондента "Нової газети" Олену Мілашину, а також співробітницю правозахисного центру "Меморіал" Мілану Бахаеву.

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