Пробки в Киеве достигли шести баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Автомобильные пробки в Киеве в пятницу утром достигли шести баллов. Местами движение очень затруднено, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 8:40 красным цветом на карте города обозначен высокий уровень заторов, в частности движение затруднено на улице Борщаговской, Вадима Гетьмана, Дегтяревской и других.
Кроме того, движение очень затруднено на части проспекта Победы, там скорость движения составляет 3 км в час.
Также пробки наблюдаются при подъезде к мостам Патона, Метро, Дарницкого, Московского и Южного.