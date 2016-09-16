Пробки в Киеве достигли шести баллов

Так, по состоянию на 8:40 красным цветом на карте города обозначен высокий уровень заторов, в частности движение затруднено на улице Борщаговской, Вадима Гетьмана, Дегтяревской и других.

Кроме того, движение очень затруднено на части проспекта Победы, там скорость движения составляет 3 км в час.

Также пробки наблюдаются при подъезде к мостам Патона, Метро, ​​Дарницкого, Московского и Южного.