Затори у Києві сягнули шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Автомобільні затори у Києві у п’ятницю вранці сягнули шести балів. Місцями рух дуже ускладнений, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Так, станом на 8:40 червоним кольором на мапі міста позначений високий рівень заторів, зокрема рух ускладнено на вулиці Борщагівській, Вадима Гетьмана, Дегтярівської та інших.
Окрім того, рух дуже ускладнений на частині проспекту Перемоги, там швидкість руху становить 3 км за годину.
Також затори спостерігаються при під’їзді до мостів Патона, Метро, Дарницького, Московського і Південного.